Захисник Честерфілда Вілл Еванс став автором маленького дива у матчі п'ятого дивізіону чемпіонату Англії проти Еббсфліт Юнайтед.

Честерфілд, поступаючись з рахунком 0:3, зумів вирвати нічию завдяки неймовірній грі Еванса. На 90+5 хвилині поєдинку Еванс зрівняв рахунок ударом головою, а вже за мить відзначився ще більш героїчним вчинком.

Після вилучення голкіпера Честерфілда 27-річний оборонець надягнув рукавички, встав у ворота та парирував пенальті на 90+9 хвилині.

"Це було щось фантастичне. Ми з захисниками сказали собі, що не маємо права програти цей матч", – сказав Еванс після гри.

Meanwhile, over in the National League...



45’ Chesterfield 0-3 Ebbsfleet

90+5’ Will Evans equalises. 3-3.

90+7’ Chesterfield keeper sent off

90+7’ Will Evans goes in goal

90+9’ Will Evans saves a penalty!



National Will Evans Day ‍♂️. pic.twitter.com/wNIpuZ1CSp