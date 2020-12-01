Після закінчення матчу 10-го туру англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Тоттенхемом бразильський оборонець "синіх" Тьягу Сілва вирішив поспілкуватися з колишніми одноклубниками по ПСЖ Лукасом Моурою і Сержем Ор’є.

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Тьяго обмінявся футболками з Моурою і в процесі розмови витер нею свого носа. Вболівальники Челсі у соцмережах залишились незадоволеними діями Сілви, розцінюючи вчинок бразильця як безвідповідальний – футболіст у розпал пандемії COVID-19 міг легко підчепити вірус.

Нагадаємо, зустріч, що відбулася на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, завершилася нульовою нічиєю. Підопічні Жозе Моурінью набрали 21 очко і піднялися на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ. Челсі з 19 пунктами йде третім.

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