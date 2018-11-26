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Захисник Борусії М Гінтер отримав жахливу травму обличчя – попереду операція і тривала реабілітація

18:51 667 Читать на русском
Захисник Борусії М Гінтер отримав жахливу травму обличчя – попереду операція і тривала реабілітація
Матіас Гінтер / Imago

Оборонець Борусії Менхенгладбах Матіас Гінтер зазнав серйозної травми в матчі 12-го туру Бундесліги проти Ганновера (4:1).

24-річний захисник може пропустити кінцівку року, повідомляє Bild.

Борусія М розтрощила Ганновер та піднялась на друге місце: 12-й тур Бундесліги, матчі неділі

Гінтер отримав перелом кісток очниці та щелепи в зіткненні з півзахисником Ганновера Ноа-Жоелем Саренреном-Базі. Через серйозну травму гравця на 40-й хвилині матчу винесли з поля на ношах. Як наслідок, у вівторок на Гінтера очікує хірургічне втручання.

Конкретних термінів повернення до гри наразі не називають, але, за прогнозами, центрбек зможе знову вийти на поле в другій половині сезону. У цьогорічній першості Матіас Гінтер провів 12 матчів у Бундеслізі (1 м'яч).

Теги
Німеччина Матіас Гінтер Матіас Гінтер Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Важка травма
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