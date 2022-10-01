У Менхенгладбаху був "чорний день". Ще до перерви у ворота Зоммера влетіли чотири м'ячі. Один з них – у пасиві Рамі Бенсебаїні.

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Марвін Дукш подавав з лівого флангу у штрафний майданчик. Особливої загрози не було, але 27-річний алжирець зрізав сферу у свої ворота. Вийшло, до слова, доволі красиво.

This own goal



Bremen are up 4-0 in the first half! pic.twitter.com/pIUm3zweoe — ESPN FC (@ESPNFC) October 1, 2022

Зауважимо, Бенсебаїні одягає футболку Борусії М з 2019-го. Цього сезону він є основним гравцем на лівому фланзі оборони, вже провів 8 поєдинків у всіх турнірах (два голи та один асист).

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