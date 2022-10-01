Захисник Борусії М елегантним автоголом долучився до власного побиття у Бундеслізі: відео
Оборонець колективу з Менхенгладбаха Рамі Бенсебаїні запам'ятає поєдинок 8-го туру Бундесліги проти Вердера (1:5) зі знаком мінус.
У Менхенгладбаху був "чорний день". Ще до перерви у ворота Зоммера влетіли чотири м'ячі. Один з них – у пасиві Рамі Бенсебаїні.
Вердер розтрощив Борусію М, Фрайбург наздогнав Уніон на вершині турнірної таблиці, Борусія Д осоромилась з Кельном
Марвін Дукш подавав з лівого флангу у штрафний майданчик. Особливої загрози не було, але 27-річний алжирець зрізав сферу у свої ворота. Вийшло, до слова, доволі красиво.
Зауважимо, Бенсебаїні одягає футболку Борусії М з 2019-го. Цього сезону він є основним гравцем на лівому фланзі оборони, вже провів 8 поєдинків у всіх турнірах (два голи та один асист).
Баварія розгромила Байєр і перервала затяжну безвиграшну серію – Мусіала скинув Леверкузен у зону вильоту