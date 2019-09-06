Захисник Борусії Дортмунд зазнав травми у матчі за національну збірну

Віце-чемпіон Німеччини не зміг обійтись без втрат під час перерви на матчі збірних.

Центрбек Мануель Аканджі зазнав пошкодження у матчі за збірну Швейцарії, інформує твіттер "джмелів".

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Гравець вже повернувся у Дортмунд, де визначать серйозність його травми. Аканджі пошкодив ліву щиколотку у матчі відбору на Євро-2020 проти Ірландії, який завершився нічиєю 1:1.

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Нагадаємо, 24-річний швейцарець виходив у основі Борусії Д в кожному матчі Бундесліги 2019/20.