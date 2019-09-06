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Захисник Борусії Дортмунд зазнав травми у матчі за національну збірну

21:17 217 Читать на русском
Захисник Борусії Дортмунд зазнав травми у матчі за національну збірну
Мануель Аканджі / Getty Images

Віце-чемпіон Німеччини не зміг обійтись без втрат під час перерви на матчі збірних.

85’ Девід Макголдрік
 
Фабіан Шер 74’
74’ Фабіан Шер
85’ Девід Макголдрік

Центрбек Мануель Аканджі зазнав пошкодження у матчі за збірну Швейцарії, інформує твіттер "джмелів".

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Гравець вже повернувся у Дортмунд, де визначать серйозність його травми. Аканджі пошкодив ліву щиколотку у матчі відбору на Євро-2020 проти Ірландії, який завершився нічиєю 1:1.

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Нагадаємо, 24-річний швейцарець виходив у основі Борусії Д в кожному матчі Бундесліги 2019/20.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Швейцарія Швейцарія Німеччина Мануель Аканджі Мануель Аканджі Євро-2020 Ірландія - Швейцарія
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