Захисник-бомбардир збірної Туреччини назвав тіньових героїв перемоги в 1/8 Євро: "Як ти витягнув цей м'яч?"
Центрбек збірної Туреччини Мері Деміраль показав голеадорські навички у матчі 1/8 фіналу Євро проти Австрії (2:1).
"Я хочу подякувати Сельджуку Шахіну, нашому помічнику тренера. Він показав нам слабкі сторони Австрії, і ми використали ці знання, коли заробляли кутові.
Дубль захисника-бомбардира у відеоогляді матчу Австрія – Туреччина – 1:2
Слід відзначити і порятунок Гюнока на останніх секундах. Я спитав його: "Як ти витягнув цей м'яч?". Я не міг повірити у цей порятунок. Це один з найкращих сейвів, які я коли-небудь бачив наживо. Він наш найстарший гравець, дуже досвідчений. Я дуже радий, що він зробив такий порятунок", – цитує Деміраля прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, 26-річний центрбек оформив дубль, який вивів його команду у чвертьфінал Євро. 6 липня Туреччина зіграє проти Нідерландів у Берліні.
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