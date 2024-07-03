"Я хочу подякувати Сельджуку Шахіну, нашому помічнику тренера. Він показав нам слабкі сторони Австрії, і ми використали ці знання, коли заробляли кутові.

Дубль захисника-бомбардира у відеоогляді матчу Австрія – Туреччина – 1:2

Слід відзначити і порятунок Гюнока на останніх секундах. Я спитав його: "Як ти витягнув цей м'яч?". Я не міг повірити у цей порятунок. Це один з найкращих сейвів, які я коли-небудь бачив наживо. Він наш найстарший гравець, дуже досвідчений. Я дуже радий, що він зробив такий порятунок", – цитує Деміраля прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, 26-річний центрбек оформив дубль, який вивів його команду у чвертьфінал Євро. 6 липня Туреччина зіграє проти Нідерландів у Берліні.

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