Донецькому клубу буде дуже важко здійснити трансфер Алекса Грімальдо, який перебуває на їхніх радарах.

Шахтар цікавиться 25-річним представником Бенфіки, але сам гравець не має бажання розпочинати новий етап ка'рєри в Україні, повідомляє A Bola.

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Грімальдо переконаний, що наш чемпіонат не буде для нього хорошим кроком у кар'єрі. Через це, якщо він і йтиме з Бенфіки, то розглядатиме лише варіанти з п'ятірки найкращих ліг Європи. Наразі, окрім Шахтаря, за ним стежать Лаціо й Манчестер Сіті, а "орли" хочуть за нього 30 мільйонів євро.

Зауважимо, Алекс Грімальдо є вихованцем Барселони, але за основу не грав, а тому в 2015-му перебрався в Бенфіку. У минулому розіграші чемпіонату Португалії іспанець провів 31 матч, відзначившись двома голами та десятьма асистами.

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