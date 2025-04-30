Після закінчення сезону Ерік Дайєр перейде з Баварії в Монако. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, англієць підпише контракт до літа 2027 року з опцією продовження угоди. Цю ж інформацію підтверджує L'Equipe.

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Даєр дістанеться монегаскам безкоштовно – цей трансфер відбудеться на правах вільного агента.

Ерік перебрався до Мюнхена з Тоттенхема в січні 2024 року і відтоді зіграв за Баварію 45 матчів, у яких забив 2 м'ячі. Один із цих голів припав у ворота Інтера у чвертьфіналі ЛЧ.

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