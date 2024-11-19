Захисник Барселони місяцями безрезультатно лікував "ахілл" – він не повернеться на поле раніше січня
Центральний захисник Барселони Андреас Крістенсен був змушений погодитися на операцію.
Андреас Крістенсен місяцями безрезультатно лікував ахіллове сухожилля, інформує Catalunya Radio. Він обрав клітинну регенеративну терапію, яка не допомогла. Наразі він переживає найтриваліший період травми у своїй кар'єрі – він затягнувся вже на 132 дні і це далеко не межа.
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Тепер захисник зважився на операцію, щоб назавжди позбутися болю. Повідомляється, що хірургічне втручання вже було проведено – орієнтовно данець зможе повернутися на поле наприкінці січня.
У цьому сезоні 28-річний захисник встиг зіграти за "блаугранас" тільки один неповний матч.
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