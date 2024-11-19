Андреас Крістенсен місяцями безрезультатно лікував ахіллове сухожилля, інформує Catalunya Radio. Він обрав клітинну регенеративну терапію, яка не допомогла. Наразі він переживає найтриваліший період травми у своїй кар'єрі – він затягнувся вже на 132 дні і це далеко не межа.

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Тепер захисник зважився на операцію, щоб назавжди позбутися болю. Повідомляється, що хірургічне втручання вже було проведено – орієнтовно данець зможе повернутися на поле наприкінці січня.

У цьому сезоні 28-річний захисник встиг зіграти за "блаугранас" тільки один неповний матч.

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