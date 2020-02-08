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Захисник Барселони Фірпо: В дитинстві я плакав після тренувань, бо не любив займатися футболом

22:21 246 Читать на русском
Захисник Барселони Фірпо: В дитинстві я плакав після тренувань, бо не любив займатися футболом
Хуніор Фірпо / Marca

Захисник Барселони Хуніор Фірпо зізнався, що почав займатися футболи всупереч своєму бажанню.

"Мене змушували займатися футболом, щоб у мене з'явилися друзі. Мені не подобалося грати. Після тренувань повертався додому і плакав. Говорив, що хочу кинути футбол, оскільки він мені не подобався", – цитує Фірпо Marca.

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Нагадаємо, що 23-річний фланговий захисник перейшов у Барселону влітку минулого року з Бетіса за 18 млн євро. У поточному сезоні Фірпо зіграв за "синьо-гранатових" 12 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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