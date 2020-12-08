"В якийсь момент у нас закінчилися гроші. Батьки влаштовувалися на роботу, але грошей не вистачало. Потім вони вирішили ввозити наркотики в Нідерланди, але зазнали невдачі. Тоді я зголосився їм допомогти.

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Я сказав, що готовий це зробити, адже завжди був трохи божевільним. Але коли ти потрібен твоїй родині, іншого виходу немає.

Наркотики прикріплювали до ніг. Я дивно поводився, але ніхто особливо не звертає уваги на дітей. Це дало нам дорогу в життя. Все пішло добре, у батьків з'явилася робота. Все, чого я хотів, – це ніколи більше не потрапляти в таку ситуацію. Я сказав батькам, щоб відтепер все, що вони планували дати мені, вони віддали моїй сестрі. Я хотів лише грати в футбол. У підсумку саме футбол врятував мені життя", – цитує Віллемса видання Sport Bible.

Нагадаємо, Джетро – вихованець роттердамської Спарти. В Айнтрахт перейшов в липні 2017 року з ПСВ за 4,5 млн євро. Минулий сезон провів в оренді в англійському Ньюкаслі.

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