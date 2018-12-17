Захисник Айнтрахта да Коста пригадав, як він грав при мінус 17 в Харкові за Байєр

Захисник Айнтрахта Данні да Коста прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де німці зіграють проти Шахтаря.

"Сильний суперник. Шахтар – дуже якісна команда. Грати в Україні в лютому не дуже приємно. Це я знаю по собі, так як пам'ятаю, як я, виступаючи ще за Байєр, грав в Харкові з Металістом при -17", – сказав да Коста офіційному сайту Айнтрахта.

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Шахтар та Айнтрахт зіграють між собою в Україні 14 лютого о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Німеччині відбудеться 21 лютого о 19:55 за київським часом.

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