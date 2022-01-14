Захисник Атлетіко не отримав виклик у збірну Бразилії через неповну вакцинацію – його замінив конкурент з МЮ
Оборонець Атлетіко Ренан Лоді пропустить найближчий цикл національних команд.
Головний тренер збірної Бразилії Тіте не викликав представника мадридського клубу, оскільки той не має повного курсу вакцинації, повідомляє Globo.
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Наразі Лоді отримав лише перший з двох уколів, чого недостатньо для відвідин деяких країн. 27 січня бразильці поїдуть у Еквадор, який вимагає від гостей повної вакцинації. Серйозні обмеження діють і в самій Бразилії, тому Тіте вирішив уникнути зайвих кадрових ризиків. Вакантне місце отримав лівий захисник МЮ Алекс Теллес.
Нагадаємо, Бразилія давно гарантувала собі прямий вихід на ЧС-2022, тому решта матчів відбору стануть для "селесао" формальністю.