Центральний захисник Атлетіка Унаї Егілус отримав розрив хрестоподібної зв'язки і вибув на термін від шести до восьми місяців.

Унаї Егілус отримав травму в передсезонному матчі проти Расінга з Сантандера, інформує Durangaldeko Telebista. Він пропустить весь сезон через розрив хрестоподібної зв'язки.

Атлетік вдруге посилився захисником Осасуни за 12 млн євро – вперше баски заплатили майже в 27 разів менше

Перший медичний висновок, і поки що єдиний, випущений клубом, діагностував розтягнення зв'язок, яке могло б залишити його без ігор трохи понад місяць. Однак, для молодого захисника це обернулося набагато більш серйозною травмою.

Захиснику належить операція і тривале відновлення, через що він може пропустити весь сезон. Термін відновлення може скласти близько восьми місяців.

Атлетіку доведеться шукати йому заміну, оскільки в цей час у команді є тільки два центральних захисники, готових вийти на поле в цьому сезоні: Дані Вівіан і Айтор Паредес. Причому останній також травмований.

Єрай Альварес, який отримав позитивний результат антидопінгового тесту, не зможе допомогти команді Ернесто Вальверде, а термін його дискваліфікації поки невідомий, але, згідно з аналогічними прецедентами, він складе не менше, ніж рік. Нещодавно Унаї Егілус продовжив контракт з клубом до літа 2028 року.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно