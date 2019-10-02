Захисник Аталанти Паломіно – про поразку від Шахтаря: Дуже важко втрачати все за 30 секунд

Захисник Аталанти Жозе Луїс Паломіно поділився враженнями після поразки в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Нам трохи сумно. У нас була хороша гра з Шахтарем, і втратити все за 30 секунд до закінчення поєдинку дуже важко.

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Звичайно, цей матч змусить зробити висновки. Я дійсно навчився чогось. Упевнений, ми можемо зробити більше, і тепер давайте будемо думати про майбутню зустріч чемпіонату Італії проти Лечче.

Нічого не поробиш, це Ліга чемпіонів. Тут тільки сильні команди і жорсткі протистояння. Нам потрібно покращувати гру, якщо ми хочемо продовжити виступати в цьому турнірі", – цитує Паломіно Tuttoatalanta.

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