Іспанський захисник лондонського Арсенала Ектор Бельєрін став акціонером клубу четвертого англійського дивізіону Форест Грін Роверс, повідомляє видання The Guardian.

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Футболіст заплатив за 2% акцій близько 276 тис. євро. 25-річний іспанець, який є веганом з 2018 року, планує поставити на порядок денний питання екології у футболі.

До слова, Форест Грін Роверс став першим у світі веганським клубом. Всі футболісти, персонал та вболівальники клубу є веганами, інфраструктура працює від відновлюваних джерел енергії. У планах – будівництво стадіону "Еко-парк" на 5 000 місць, який буде повністю дерев'яним.

Нагадаємо, Бельєрін перейшов в Арсенал влітку 2011 року з Барселони за 500 тис. євро. Минулого сезону провів у футболці "канонірів" 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Контракт футболіста з лондонським клубом діє до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.

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