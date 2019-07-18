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Заха повідомив керівництву Крістал Пелас, що хоче покинути клуб

20:46 559 Читать на русском
Заха повідомив керівництву Крістал Пелас, що хоче покинути клуб
Вілфрід Заха / Крістал Пелас

Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха хоче покинути клуб.

Після повернення з Кубку африканських націй івуарієць повідомив керівництво Крістал Пелас про своє бажання змінити клуб вже у це міжсезоння, повідомляє Sky Sports.

Крістал Пелас повісив божевільний цінник на Заха – вінгером цікавився Арсенал

Головним претендентом на 26-річного вінгера є лондонський Арсенал, щоправда, раніше повідомлялось, що "орли" встановили на футболіста цінник у 100 млн євро, що відлякало "канонірів".

"Арсенал підпише 3-4 зіркових гравців, які миттєво посилять команду", – Емері

До слова, у сезоні 2018/19 Вілфрід Заха провів за Крістал Пелас 36 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

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Трансфери Вілфрід Заха Вілфрід Заха Крістал Пелас Крістал Пелас Англія
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