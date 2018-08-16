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Заха підписав новий контракт з Крістал Пелас

14:20 106 Читать на русском
Заха підписав новий контракт з Крістал Пелас
Вілфрід Заха / фото: ФК Крістал пелас

Півзахисник Крістал Пелас Вілфрід Заха залишиться в команді до 2023 року.

Крістал Пелас оголосив про підписання новго контракту з півзахисником команди Вілфрідом Заха. Нова угода івуарійця з клубом буде діяти до червня 2023 року, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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Заха є дуже важливим гравцем для Крістал Пелас. В минулому сезоні в 10 матчах, в яких виконавець участі не брав, його клуб не набрав жодного очка, повідомляє Opta.

Всього у складі Крістал Пелас 25-річний гравець провів 288 поєдинків, в яких забив 44 голи.

Нагадаємо, нещодавно "орли" відмовилися продати Заха в Челсі за 30 мільйонів фунтів.

Теги
Англія Вілфрід Заха Вілфрід Заха Крістал Пелас Крістал Пелас
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