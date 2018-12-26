Заха може опинитися у Китаї – хавбеку запропонують шалену зарплатню

Півзахисник Крістал Пелас Вільфрід Заха отримає дуже солідну пропозицію від Далянь Іфан.

Китайський клуб Далянь Іфан хоче бачити у своїй команді півзахисника Вільфріда Заха, інформує Daily Mail. Зазначається, що китайці готові потроїти його нинішню зарплатню.

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Найближчим часом Далянь Іфан запропонує англійцю контракт, за яким Заха може отримати 44 млн фунтів за 4 роки. Китайський клуб чекає відкриття трансферного вікна, щоб зробити офіційну пропозицію Крістал Пелас щодо трансферу.

У поточному сезоні АПЛ рахунку Заха забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі у 15 матчах за Крістал Пелас. До слова, раніше повідомлялось, що лондонський клуб може придбати форварда Челсі Батшуаї.

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