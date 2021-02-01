Донбас Арена, яка була домашнім стадіоном Шахтаря, переживає далеко не найкращі часи за відсутності українського футболу.

Колишня домівка "гірників" стоїть пусткою. За ареною ніхто не доглядає, тому з кожним роком її стан стає все гіршим.

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На фотографіях видно, що вся територія навколо стадіону поросла бур'янами, колись розкішний парк став геть занедбаним. Ці світлини викликають ще більший смуток, якщо пригадати доглянуті газони біля Донбас Арени до періоду окупації.

Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним з найкрасивіших стадіонів світу, однак з початком російської агресії у 2014 році від цієї краси мало що залишилось. Нові фото Донбас Арени були опубліковані у соцмережах.

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