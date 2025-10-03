У четвер, 2 жовтня, у 2-му турі другого за силою єврокубка відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 2-й тур

Базель – Штутгарт – 2:0

Голи: Аєті, 3, Брошінскі, 84

Нереалізований пенальті: Деміровіч, 36 (Штутгарт)

Генк – Ференцварош – 0:1

Гол: Варга, 44

Нереалізований пенальті: Варга, 48 (Ференцварош)

Ліон – Зальцбург – 2:0

Голи: Сатріано, 11, Клюйверт, 57

Нереалізований пенальті: Шульц, 7 (Ліон)

Маккабі Т-А – Динамо Загреб – 1:3

Голи: Абу Фархі, 14 – Лісіца, 16, Любічіч, 19, 72

Базель на своєму полі несподівано здолав Штутгарт. Швейцарці вийшли вперед вже на старті зустрічі зусиллями Аєті. На перерву команди могли йти за нічийного рахунку, однак наприкінці першого тайму Деміровіч не зумів реалізувати пенальті – голкіпер Базеля вгадав напрямок польоту м'яча після удару нападника збірної Боснії і Герцеговини. А в ендшпілі гри Брошінскі поставив масну крапку в зустрічі, принісши швейцарцям першу перемогу в турнірі.

Ференцварош на виїзді дотис бельгійський Генк. Героєм і антигероєм одночасно став Барнабаш Варга. На останній хвилині першого тайму він відкрив рахунок у матчі, а одразу по перерві не зумів забити з пенальті. На щастя для угорців, одного гола вистачило для загальної перемоги. Як наслідок, Ференцварош набрав 4 бали й опинився на одинадцятій сходинці, Генк з трьома пунктами вісімнадцятий.

Ліон впевнено здолав Зальцбург. Вже на сьомій хвилині французи заробили право на одинадцятиметровий, однак Шульц не зумів переграти Шлагера. Попри це вже у наступній атаці господарі вийшли вперед. По перерві Клюйверт подвоїв перевагу своєї команди, яка довела гру до логічної перемоги.

У ще одному матчі Динамо Загреб на виїзді бив Маккабі Тель-Авів. Кати Динамо забили першими, однак протягом наступних п'яти хвилин пропустили двічі. А в середині другого тайму Любічіч оформив дубль, знявши питання щодо переможця. Таким чином, Динамо Загреб набрало максимальну кількість балів у двох турах і впевнено лідирує у турнірній таблиці.

