Загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур, якому було 53 роки.

Помер екс-футболіст Волині та менхенгладбаської Борусії – він брав золото Першої ліги

Володимир народився в Рівненській області, а його журналістська кар'єра тривала понад 30 років. Протягом цього часу він працював у провідних спортивних виданнях, зокрема: Український футбол, Команда та Спорт-Експрес в Україні.

Володимир приєднався до лав Збройних сил України під час повномасштабної війни.

"Журналістська спільнота назавжди зберігатиме в пам'яті Володимира Коцура. Особливо вони згадуватимуть один епізод, коли під час матчу відбору до чемпіонату світу 2006 року Україна – Греція він намагався отримати автограф і зробити фото з чинним чемпіоном Європи Костасом Кацуранісом. Подія сталася 9 жовтня 2004 року, коли матч завершився нічиєю 1:1. У Венеціанському дворику НСК Олімпійський, де перебували греки, котрі були чинними чемпіонами континенту, бажаючих побачити їх було багато. Однак у Володимира була своя мета. Коли Кацураніс виходив із роздягальні, Коцур, не вагаючись, перегородив йому шлях і сказав: "Я Коцур, ти – Кацураніс". У Костаса не залишалося жодного сумніву: він погодився на фото та автограф", – розповідає Sport.ua.

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