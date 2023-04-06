Карпати у своєму Facebook повідомили сумну новину – не стало фаната клубу Тараса Чучмана, який помер у боях з російськими окупантами.

Помер легендарний захисник Кривбаса, який був начальником команди криворіжців

Тарас був знаковою постаттю для львівського футболу, батьком трьох дітей та талановитим відеографом. З початком повномасштабного вторгнення Чучман став до лав Національної гвардії та воював на Донеччині. Саме там, неподалік Мар’їнки, Тарас потрапив під артилерійський обстріл.

Зазначається, що Тарас Чучман вперше відвідав стадіон Україна в 1997 році, і з того часу став фанатом Карпат. Також Тарас змонтував чимало фанатських відео про львівський клуб.

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