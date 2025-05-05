Динамо на офіційному сайті повідомило про смерть Даніеля Ковальчука із позивним "Француз", який з 2014 року захищав Україну від російської навали.

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У 2014 році, приєднався до полку "Азов", у складі якого брав участь у Широкінській операції. Після звільнення зі служби займався особистою охороною та став фахівцем у практичній стрільбі з пістолета, був одним з засновників проєкту "Civil Safety Academy", у рамках якого навчав людей працювати зі зброєю.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, "Француз" був одним з організаторів добровольчого підрозділу, який складався переважно з фанатів Динамо. Даніель Ковальчук пережив удар по ТЦ Ретровіль у березні 2022-го, зазнавши серйозних ушкоджень ніг.

Після лікування та відновлення перекваліфікувався, опанувавши нову важливу галузь – FPV. Його серце перестало битися у Києві 3-го травня, що стало ударом для всієї футбольної спільноти. Варто додати, що під час ротацій та відпусток "Француза" часто можна було зустріти на матчах Динамо.

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