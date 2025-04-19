Федерація футболу Хорватії офіційно повідомила про смерть свого екс-гравця. Мова йде про Ніколу Покріваца, який трагічно загинув в ДТП.

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Інцидент трапився поблизу міста Карловац – колишній футболіст повертався з тренування та потрапив у автокатастрофу за участі чотирьох машин, повідомили в хорватській прес-службі.

В 2015 році Нікола Покрівац почав боротися з раком і тому покинув професійний футбол. Через кілька років гравець здолав онкологічну хворобу.

Додамо, що він доходив до чвертьфіналу Євро-2008 зі збірною Хорватією. Також Покрівац виступав за Монако, Зальцбург, Динамо Загреб та Рієку.

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