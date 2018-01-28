Загиблий диктатор Каддафі був "за лічені години" від придбання Манчестер Юнайтед: "Це схоже на придбання церкви"

Колишній правитель Лівії Муамар Каддафі був дуже близький до купівлі найбільшого пакету акції МЮ.

Турецько-кіпрський фінансист Мехмет Далман розповів Sunday Times деталі оборудки, яка могла багато що змінити. Цікаво, що Далман нині очолює Кардіфф Сіті – клуб, який зіграє проти Манчестер Сіті в Кубку Англії.

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У 2004 році ірландські магнати Маньєр і Макманус вирішили продати Манчестер Юнайтед.

"Люди не можуть собі уявити, наскільки близько було до угоди з Каддафі. Йдеться про якісь лічені години. Він майже купив клуб", – розповів Дальман.

Каддафі, якого вбили внаслідок громадянської війни у Лівії у 2011-му, хотів також придбати Ювентус, але не зійшовся у ціні з власниками і обмежився купівлею Перуджі через лівійську державну компанію.

Син Каддафі, який грав у Серії А, раніше зізнався, що вони з батьком були дуже близькі до придбання Манчестер Юнайтед. Вони зберегли це в таємниці, позаяк до останнього вірили. що їм вдасться це зробити.

"Я сказав батькові, що це буде схоже на придбання Англіканської церкви. Дуже важко, може, навіть нереально через фанатів, історію. Це золотий, золотий, золотий, золотий клуб".

Проте полковник Каддафі занадто сильно вимагав від Далмана здійснення угоди, а на заваді знову стало питання ціни. У підсумку приблизно 30% акцій МЮ невдовзі викупила американська сім'я Глейзерів за 800 мільйонів фунтів у 2005-му.