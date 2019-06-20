Загибель Сали: поліція затримала підозрюваного у ненавмисному вбивстві

З моменту загибелі форварда Кардіффа Еміліано Сали минуло майже півроку, але справа ще досі розслідується.

Представник англійської поліції Саймон Хакстер розповів нові подробиці у справі загибелі аргентинського форварда Еміліано Сали.

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"За підсумками наших розслідувань на 19 червня 2019 року, був затриманий 64-річний чоловік з району Північного Йоркшира за підозрою в ненавмисному вбивстві. Затриманий допомагає слідству і був звільнений з-під варти, але він все ще перебуває під слідством", – цитує слова Хакстера BBC.

Нагадаємо, 21 січня літак з форвардом Кардіффа на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Еміліано Салі.