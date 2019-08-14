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Загибель Сали: поліція назвала ймовірну причину смерті футболіста

17:51 1541 Читать на русском
Загибель Сали: поліція назвала ймовірну причину смерті футболіста
Еміліано Сала / соцмережі

Експертиза встановила, що Еміліано Сала міг померти ще до падіння літака у води Ла-Маншу.

Аргентинський футболіст та пілот літака Девід Ібботсон отруїлися чадним газом перед тим, як літальний апарат зазнав аварії, йдеться у повідомленні Сектору розслідувань авіаційних подій (AAIB).

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"Симптомами при низьких рівнях впливу чадного газу можуть бути сонливість і запаморочення, але з підвищенням рівня впливу це може призвести до втрати свідомості і смерті.

Розслідування продовжує вивчати широкий спектр факторів, пов'язаних з цією аварією, але, зокрема, ми розглядаємо потенційні шляхи потрапляння окису вуглецю в кабіну у цьому типі літака", – заявив голова AAIB Герайн Герберт.

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Нагадаємо, 21 січня літак з форвардом Кардіффа на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метрів було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Еміліано Салі.

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Теги
Англія Смерті футболістів Еміліано Сала Еміліано Сала
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