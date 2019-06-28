Загибель Рейєса: з'явились нові подробиці смертельної ДТП

Судовий експерт Франциско Галаді спростував версію, що автомобіль екс-хавбека Севільї Хосе Антоніо Рейєса рухався зі швидкістю більше 200 км/год.

Галаді заявив, що за його підрахунками автомобіль Рейєса рухався зі швидкістю 130-135 км/год, повідомляє Marca.

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Також експерт знайшов на дорозі сліди металу від диску коліс, що підтверджує версію, що у машини луснуло колесо під час руху.

Нагадаємо, Рейєес розбився в ДТП разом зі своїм двоюрідним братом вранці 1 червня. На момент трагедії футболісту було 35 років. За свою кар'єру він п'ять разів вигравав Лігу Європи: тричі з Севільєю і двічі з Атлетіко. Це рекорд турніру.

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