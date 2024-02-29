Сумна звістка прийшла з Норвегії, де трагічно помер 19-річний півзахисник Аршанж Дефріньян Монду.

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Як повідомляє Daily Mail, івуарійця знайшли служби екстреної допомоги вдома в його квартирі в Хамарі, за 60 миль на північ від столиці Норвегії Осло. На дії медиків він вже не реагував. Наразі не відомо, що стало причиною смерті Монду.

Півзахисник приєднався до молодіжної команди норвезького клубу Хам-Кама у квітні 2023 року. Монду взяв участь у трьох матчах, забивши один гол.

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