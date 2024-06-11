"Висновки з товариських матчів точно допоможуть. Ми планували ці зустрічі. Я дуже задоволений, що закінчили ці матчі без травм. Це дуже важливо.

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Всі 26 гравців. Сьогодні Миколенко зробить обстеження. Це інший гомілкостоп, не той, який був травмований раніше. Сподіваюся, що все буде нормально.

Розберемо гру. Не важливо, виграли чи програли. Важливо спокійно розібрати матч і готуватися до Євро. Розуміли, що будуть помилки. Потрібно їх виправляти. Добре, що здобули перемогу в останньому матчі, отримали впевненість перед Євро. Дуже важливо, щоб у таборі збірної була гарна атмосфера.

Вихід на Євро – велика подія для країни, яка перебуває в стані війни. Я дуже вдячний усім вболівальникам. Всі гравці та тренерський штаб будуть робити все можливе для нашої країни. Будемо намагатися гідно представити Україну на Євро", – сказав Ребров у коментарі MEGOGO.

Нагадаємо, збірна України завершила активну підготовку до чемпіонату Європи, на якому стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу турніру "синьо-жовті" зіграють зі Словаччиною та Бельгією.

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