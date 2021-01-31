"Я задоволений грою. Ми не пропустили і мали хороші шанси на перемогу в матчі. Потрібно, щоб наші нападники знову стали забивати. Тепер це наступний крок.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 0:0 – відеоогляд матчу

Відчував, що в першому таймі ми домінували. Друга половина гри була більш згуртованою – у нас і у них був хороший тайм.

Домашній результат з Шеффілдом (поразка 1:2 – прим.), звичайно, розчарував нас. Якщо відчуваєш, що на виїзді з Арсеналом заслуговуєш на перемогу, то це крок вперед", – цитує Сульшера BBC.

До слова, МЮ розташувався на другій сходинці, на 3 пункти поступаючись Манчестер Сіті.

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