Півзахисник Олександрії Максим Задерака, який виступав за "жовто-чорних" з 2018 року, покине "містян".

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Про це сам футболіст розповів виданню Footboom. Контракт Задераки з клубом закінчується 31 грудня 2020 року і сторони вирішили його не продовжувати. Гравець отримає статус вільного агента.

Нагадаємо, у складі Олександрії 26-річний півзахисник став бронзовим призером УПЛ, а також брав участь у груповому етапі Ліги Європи, де відзначився забитим голом у ворота французького Сент-Етьєна. У поточному сезоні він провів за клуб 10 ігор у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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