Українець приєднався до Арарат-Єревана на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу. Додамо, що термін контракту не розголошується.

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"Перш за все, хочу подякувати керівництву клубу і тренерському штабу за те, що запросили мене в команду. Відразу можу сказати, що тут прекрасна команда, дуже хороші люди. Коли я приїхав сюди в перший день, я навіть не відчував себе легіонером. Всі тепло зустріли мене в команді, думаю, що моя адаптація пройде дуже швидко, почну допомагати команді займати найвищі позиції", – поділився Задерака у коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, хавбек у січні розірвав контракт із Олександрією, у складі якої ставав бронзовим призером УПЛ, а також брав участь у груповому етапі Ліги Європи, де відзначився забитим голом у ворота французького Сент-Етьєна. У поточному сезоні він провів за клуб 10 ігор у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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