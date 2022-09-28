Влітку француз повернувся з МЮ у Ювентус, але поки не зіграв жодної секунди через травму коліна. Як виявилося, у Поля вистачає часу не лише для реабілітації, а й для візитів до барбера.

Погба витратив на шамана 4 мільйони євро – нова порція одкровень від брата зірки збірної Франції

Погба спеціально летів з Італії в Лондон, щоб зробити нову зачіску у своєму улюбленому закладі, інформує Football Italia. Чемпіону світу нанесли білу смугу, яка "розрізає" його обличчя від скронь і до підборіддя. Щоправда, фанати Юве у коментарях не оцінили модних зусиль зірки: "Чим він займається замість відновлення?", "Мабуть, нам не варто було повертати цього хлопця", "Зачісок більше, ніж хвилин на полі".

Додамо, що у найближчі тижні Погба ще точно не зможе допомогти туринцям. Є ризик, що 29-річний хавбек не встигне відновитися і до чемпіонату світу.

Холанд поділився "золотим бутсом", хто найкращий в України, Лунін серед топ-кіперів – індивідуальні підсумки Ліги націй