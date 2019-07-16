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"Зачекай, ми ще до Мінська приїдемо", – Мілевський повторив свою легендарну фразу

00:25 204 Читать на русском
"Зачекай, ми ще до Мінська приїдемо", – Мілевський повторив свою легендарну фразу
Артем Мілевський / фото із соцмереж

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський пожартував щодо поразки в чемпіонаті Білорусі від Динамо з Мінська (1:2).

Артем у соцмережі Instagram звернувся до свого екс-одноклубника Олексія Гавриловіча: "Льоха, був радий бачити! Ми ще до Мінська приїдемо. Продовження ти знаєш! Дякую всім за перше коло".

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Свою легендарну фразу Мілевський сказав після поєдинку київського Динамо в Лізі Європи сезону-2010/11 проти білоруського БАТЕ (2:2). Тоді Артем під час флеш-інтерв'ю крикнув супернику, що саме проходив повз : "Почекай, ми ще до Мінська приїдемо, клоун".

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