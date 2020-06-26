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"Забутий" хавбек Челсі ван Гінкель продовжив контракт – він не грав за "синіх" понад 6 років

12:12 - Читать на русском
"Забутий" хавбек Челсі ван Гінкель продовжив контракт – він не грав за "синіх" понад 6 років
Марко ван Гінкель / фото із соцмереж

Лондонський Челсі несподівано вирішив продовжити співпрацю з травматичним півзахисником Марко ван Гінкелем.

27-річний нідерландець затримається на Стемфорд Брідж ще на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив Ліверпуль чемпіоном Англії

Ван Гінкель отримав ще один шанс проявити себе в Челсі. Хавбек перебрався до Англії ще в 2014 році, але так і не зміг закріпитися в складі "синіх". У його активі лише 4 матчі за лондонців у всіх турнірах. Ван Гінкель грав в оренді за Мілан, Сток Сіті та ПСВ, а влітку 2018-го повернувся до Челсі.

Щоправда, через важку травму коліна нідерландський півзахисник так і не зіграв жодної хвилини з часу свого повернення до Лондона.

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Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив Ліверпуль чемпіоном Англії
01:10
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Теги
Англія Марко Марко ван Гінкель Челсі Челсі
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