Колишній захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо потрапив у центр гучного скандалу – його назавжди усунули з роздягальні Боки Хуніорс, повідомляє ESPN. Аргентинський клуб готується розірвати контракт із 34-річним оборонцем, який більше не входить до планів головного тренера.

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Причиною такого рішення став конфлікт Рохо з наставником Мігелем Анхелем Руссо, що стався за лаштунками команди. Разом із ним під санкції потрапили ще двоє гравців – Крістіан Лема та Марсело Сараччі. Усі троє більше не мають права навіть користуватися роздягальнею на базі клубу й повинні тренуватися окремо, якщо хочуть підтримувати форму.

За даними джерела, рішення є остаточним і не підлягає перегляду. Рохо вже повідомили, що він має домовлятись про розірвання контракту, якщо бажає перейти до іншого клубу. Захисник сам висловив намір піти ще до старту Клубного чемпіонату світу-2025, однак зацікавлених сторін наразі немає.

Нагадаємо, що Маркос Рохо з 2015 по 2020 роки провів 122 матчі за Манчестер Юнайтед, з яким виграв Лігу Європи, Кубок Англії та Кубок Ліги.

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