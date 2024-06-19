"Забути матч з Румунією – це неможливо": Судаков – про розгромну поразку України та налаштування на Словаччину
Півзахисник збірної України Георгій Судаков досі переживає через нищівну поразку в 1-му турі групового етапу Євро-2024 від Румунії.
"Румунія діяла так, як ми очікували. І до першого голу ми грали непогано, контролювали гру. Але цей пропущений м'яч нас збив... Розмова у роздягальні? Говорили про те, що кожен має почати з себе, проаналізувати свою гру та своє ставлення. Це найголовніше.
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Потрібно підійти до наступного матчу зовсім інакше. Не сказати, що ми не мали настрою, ми хотіли перемогти. Попереду ще два матчі, і треба згадати, як нас підтримували в іграх із Боснією та Ісландією, і з цим підготуватися до матчу. Тепер у нас два фінали. Забути матч з Румунією не можна, це неможливо", – поділився Судаков у коментарі ВЗбірна.
Нагадаємо, Румунія розбила Україну в стартовому матчі на Євро-2024 (3:0), опустивши "синьо-жовтих" на дно групи E.
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