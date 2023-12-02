"Забули і поїхали": герой Полісся знайшов головну причину втраченої перемоги над Вересом
Півзахисник "зелено-жовтих" Борис Крушинський, який відзначився голом у матчі 16-го туру УПЛ з рівнянами, прокоментував підсумковий результат протистояння (1:1).
"Нам не все вдавалось, забили один гол, але розконцентрація в кінці і пропустили. Але нічого страшного не сталось, ми готуємось далі до наступного матчу.
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Ми знали, що Верес грає до кінця, тому очікували, однак десь не дограли, тому і рахунок 1:1. Але забули і поїхали до Житомира. На нас очікує ще одна важлива гра, тим більше, що СК Дніпро-1 є лідером станом на зараз. Будемо налаштовуватись. Впевнений, нас чекатиме цікавий матч", – цитує Крушинського офіційний сайт житомирців.
Нагадаємо, Верес зумів врятувати надважливу нічию з Поліссям лише у доданий час, коли Шестаков головою вдало замкнув навіс від Сезара.
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