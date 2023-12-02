"Нам не все вдавалось, забили один гол, але розконцентрація в кінці і пропустили. Але нічого страшного не сталось, ми готуємось далі до наступного матчу.

Лавриненко – про вкрадену Вересом перемогу у Полісся: "Заслужений результат"

Ми знали, що Верес грає до кінця, тому очікували, однак десь не дограли, тому і рахунок 1:1. Але забули і поїхали до Житомира. На нас очікує ще одна важлива гра, тим більше, що СК Дніпро-1 є лідером станом на зараз. Будемо налаштовуватись. Впевнений, нас чекатиме цікавий матч", – цитує Крушинського офіційний сайт житомирців.

Нагадаємо, Верес зумів врятувати надважливу нічию з Поліссям лише у доданий час, коли Шестаков головою вдало замкнув навіс від Сезара.

Верес на 7-й компенсованій врятувався від поразки Поліссю – житомиряни втратили шанс гарантовано зазимувати в топ-3