"Всі знають, як грають топ-команди. Головне – це виконання, талант наших гравців. Я думаю, що ми повністю готові. Це чвертьфінал, і ми повністю зосереджені. Ми критикуємо себе, ми завжди хочемо вдосконалюватись, але нам не потрібно все змінювати від гри до гри.

"Я був у депресії": Роналду відверто розповів про почуття після нереалізованого пенальті на Євро-2024

Матчі на Євро дуже конкурентні. Важко забити перший гол. Я думаю, що ми дуже ризикуємо. Щоб забити, потрібно потрапити в останню третину, володіти м'ячем, правильно зайняти позиції. Ми багато що робимо добре, і нам потрібно продовжувати це робити, але є речі, які ми ще можемо покращити.

Роналду? Неймовірно бачити гравця, який виграв усе і має величезну кількість рекордів. Свіжість, яку він приносить, дивує. Він приклад того, хто хоче перемагати щодня, хто хоче змагатись щодня. Забудьте про минуле. Коли у вас є гравець, який відданий своїй справі, – це привілей", – цитує Мартінеса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Португалія лише у серії пенальті перемогла Словенію. Роналду запоров багато моментів і навіть не забив пенальті в ігровий час. Сьогодні у капітана буде шанс реабілітуватись – матч проти Франції стартує о 22:00 за київським часом.

Португалія – Франція: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2024