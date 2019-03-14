toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

"Забудьте про минуле, ми починаємо з нуля", – Зідан звернувся до гравців Реала

17:21 375 Читать на русском
"Забудьте про минуле, ми починаємо з нуля", – Зідан звернувся до гравців Реала
Зінедін Зідан з гравцями Реала / Соцмережі

Новоспечений наставник Реала Зінедін Зідан звернувся до гравців команди під час першого тренування.

"Забудьте про минуле. Ми починаємо з нуля. Зараз неважливо, в якому становищі кожен з вас був у команді до цього моменту. Не має значення, що ми зробили до цього.

Моурінью не розчарований призначенням Зідана в Реал

Нікому з вас не гарантоване місце в складі, але в той же час ніхто і не втратив його. Ми повинні провести найближчі місяці з користю", – цитує Зідана AS.

Зідан провів перше тренування після повернення в Реал

Нагадаємо, 11 березня Реал звільнив Сантьяго Соларі, а на тренерський місток повернувся Зінедін Зідан, який вже очолював команду з 2016-го по 2018-й рік.

Теги
Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
Динамо
19:55
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук