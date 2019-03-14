"Забудьте про минуле, ми починаємо з нуля", – Зідан звернувся до гравців Реала

Новоспечений наставник Реала Зінедін Зідан звернувся до гравців команди під час першого тренування.

"Забудьте про минуле. Ми починаємо з нуля. Зараз неважливо, в якому становищі кожен з вас був у команді до цього моменту. Не має значення, що ми зробили до цього.

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Нікому з вас не гарантоване місце в складі, але в той же час ніхто і не втратив його. Ми повинні провести найближчі місяці з користю", – цитує Зідана AS.

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Нагадаємо, 11 березня Реал звільнив Сантьяго Соларі, а на тренерський місток повернувся Зінедін Зідан, який вже очолював команду з 2016-го по 2018-й рік.