У вівторок Віктор Дьокереш відвантажив чотири голи Азербайджану і з дев’ятьма влучаннями став найкращим бомбардиром Ліги націй. "Теж мені досягнення! – заперечите. – Суперник – одна з найслабших команд УЄФА, а сам турнір – "напівтовариський". У такому випадку нагадаю, що менше трьох тижнів тому цей 26-річний швед з такою ж легкістю розмазав Ман Сіті в Лізі чемпіонів хет-триком. Окрім того, забив Штурму та Ліллю, і, маючи п’ять голів після чотирьох турів, ділить першу сходинку бомбардирського реєстру з Лєвандовскі, Кейном та Рафіньєю.

Загалом же станом на п’ятницю, 22 листопада, Дьокереш відзначився 32 рази в усіх турнірах сезону 2024/25! А за календарний рік має аж 54 голи – це повторення минулорічного рекорду Кріштіану Роналду. Вважайте, цифри написані пальцем по піску. У будь-який момент накотить хвиля, безповоротно злизавши карлючки, а форвард лісабонського Спортінга покращить свою статистику. Наприклад, уже сьогодні увечері лідер чемпіонату Португалії зіграє в 1/16 національного Кубка. На Жозе Альваладе прибуде скромний Амаранте, представник третього дивізіону. Ймовірно, Дьокерешу нададуть відпочинок перед грою з Арсеналом у ЛЧ. А якщо ні?

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…Взагалі-то він не зовсім швед. Прізвище "Дьокереш" явно відсилає нас до краю поруч із Закарпаттям. Дід Віктора був угорцем, який емігрував у північну Європу в пошуках кращого життя. Там у мандрівника все склалося. Його онук народився не на брудних вулицях гетто, а в самому Стокгольмі. Школа, шведська мова та світлий чуб ідеально вписали Віктора в нордичне середовище – не відрізниш. Тож у майбутньому, коли угорська федерація спохопилася, запропонувавши юнаку виступати за історичну батьківщину, той без жодних докорів сумління відмовився.

Щось таке у ньому було вже тоді. Першим професійним клубом Дьокереша стала столична Броммапойкарна. Класична команда-ліфт, яка курсує поміж різними дивізіонами, ніде надовго не затримуючись. Молодий форвард розпочав у третьому дивізіоні Швеції, а сім його голів допомогли піднятися в Супереттан. Це був 2016-й, наступного ж року про Віктора заговорили навіть за межами країни. У чемпіонаті він забив 13 голів, а Бромма стала чемпіоном другого дивізіону, вигравши путівку в еліту. Окрім того, влітку Дьокереш разом зі збірною Швеції з’їздив на чемпіонат Європи U-19, який приймала Грузія. Команда виступила слабко, посівши останню сходинку своєї підгрупи. Однак етнічний угорець забив у кожному з трьох матчів, тож заслужено отримав статус найкращого бомбардира турніру і увагу від скаутів з усього континенту.

Дебютувати з рідним клубом у найвищому шведському дивізіоні Дьокерешу не судилось. Взимку 2018-го найспритнішим на ринку виявився Брайтон. Представник АПЛ швиденько відрахував стокгольмському клубу мільйон євро і забрав перлину до себе. Заграє – супер, а якщо не розкриється – хіба це гроші для найбагатшої ліги світу? Доволі несподівано, проте все пішло саме за найгіршим сценарієм.

Влітку 2019-го "чайки" поспіхом прилаштовують шведа у Санкт-Паулі на правах оренди – щоб розвіявся трохи і не захандрив остаточно. "Пірати" у тому сезоні боролися лише за виживання у другій Бундеслізі. Але близькість дому (від Гамбурга до Стокгольма – менше 900 кілометрів) і довіра тренерського штабу повернули на обличчя молодого гравця усмішку. Підсумок німецького сезону – 26 матчів, 7 голів.

Прибувши з оренди, Дьокереш застав у Брайтоні нового наставника – Грема Поттера. Той був чудово обізнаний зі шведським футболом, адже упродовж семи років очолював Естерсунд, довівши скромний клуб із четвертого дивізіону аж у єврокубки – вперше в історії. Дивина та й годі, але навіть Поттер – цей тонкий знавець талантів – не захотів братися за Віктора. Тренер спихнув його в оренду до Суонсі, з якого й сам перебрався у Брайтон. В Уельсі швед змарнував пів року, так і не забивши жодного м’яча. Друге коло Чемпіоншипу розпочав уже в складі Ковентрі – і тут нарешті почало щось виходити. У липні 2021-го "небесно-блакитні" викупили Дьокереша практично за ту ж суму, яку "чайки" виклали трьома роками раніше. Нападник попрощався з Брайтоном, так і не зігравши жодної хвилини в Прем’єр-лізі.

Ліричний відступ. Ще у Стокгольмі, коли Дьокереш грав за Броммапойкарну, він закрутив роман із футболісткою Амандою Нільден, захисницею жіночої команди клубу. Почуття були такими сильними, що після підписання контракту з Брайтоном дівчина навіть перебралася на Альбіон разом із коханим. Благо, для неї знайшлося місце у жіночій команді "чайок", тож кар’єру можна було продовжити. Та щось на березі протоки Ла-Манш між ними зламалося. Аманда, не чекаючи завершення історії Дьокереша з Брайтоном, спакувала валізу і повернулася на батьківщину. Потім переїхала в Турин, де виступала за Ювентус. Зараз Нільден цементує оборону Тоттенхема, а у її Instagram (за винятком одного невинного фото) навіть натяку немає на стосунки з форвардом. Розійшлись шляхи-дороги…

Ну а Дьокереш нарешті задихав на повні груди. У першому повноцінному сезоні за Ковентрі швед забив 18 м’ячів, встановивши персональний рекорд результативності. І одразу ж побив його в наступній кампанії – 21 гол у чемпіонаті, 1 у Кубку Англії. Така вагома лепта спричинилася до того, що Ковентрі перебував за крок від АПЛ, проте драматично поступився Лутону у фіналі плей-офф. Тренера, який запустив цю безжальну машину забивання голів, звали Марк Робінс. Менеджер і сам колись був непоганим нападником, зокрема на перетині 80-90-х виходив у футболці МЮ, тож ефективно використовував головні чесноти Дьокереша – зріст, фізичну міць, вміння передбачити розвиток атаки, удар з обох ніг.

Цей творчий тандем ще б добряче повеселився у сезоні 2023/24 і, можливо, таки повернув Ковентрі в еліту. Проте у двері постукали посланці від лісабонського Спортінга. У руках вони тримали не "Хлібний дар", а валізу з 24 мільйонами євро. "Це трансферний рекорд в історії Спортінга, – сказали, щоб додати пропозиції солідності. – Ми й самі в шоці".

Рубен Аморім, наставник лісабонського гранда, ніколи не грав на вістрі атаки. Проте він був молодим тренером, який на льоту схоплює усі актуальні тенденції та фішки. Аморім чітко знав: для того, щоб повторити із "левами" чемпіонський сезон 2020/21, йому потрібен Віктор Дьокереш – забивна дев’ятка, яка ще й наполовину не досягнула стелі свого потенціалу.

Що було далі – ви, мабуть, знаєте. Сенсаційний новачок зарядив гармату з перших турів і до кінця сезону на його рахунку опинилося 29 голів у Прімейра лізі (найкращий бомбардир), 6 голів у національному Кубку, 5 – у єврокубках, 3 – у Кубку португальської ліги. Загалом – 43 влучання. Зокрема, двічі від Дьокереша у Лісабонському дербі постраждав Анатолій Трубін. Спортінг виграв титул із запасом. Бенфіка відстала на 10 очок, Порту – на 18.

Фантастично розпочали "леви" і чинний сезон: 33 очки в перших 11 турах Прімейри, друга позиція в Лізі чемпіонів. Без Аморіма, який тепер очолив МЮ, команда однозначно втратить у якості. Не факт, що й Дьокереша вдасться зберегти під час найближчого трансферного вікна. Його хочуть всі, але не всі мають таку можливість – за шведа потрібно викласти близько 100 мільйонів євро. Найкраще Віктор підійшов би червоному Манчестеру, який вже давно потерпає через відсутність висококласного страйкера. У тандемі з Аморімом вони могли б повернути на Олд Траффорд призабуту велич.

Та є один нефутбольний фактор, який поки що стримує Віктора від переїзду з Лісабона. Справи сердечні на фоні колосальних кар’єрних викликів і фургона з євровалютою виглядають, можливо, занадто наївно. Але це працює! Португальські ЗМІ повідомляють, що у Дьокереша ніжні почуття до Інес Агіар, зірки місцевих телесеріалів. Красуня відповідає йому взаємністю, часто приходить на домашні матчі Спортінга, хоча й не афішує їхніх стосунків. Попри все, вона – амбіційна і прагне розвивати свою кар’єру. А метатися туди-сюди між холодним Манчестером, Лондоном чи Барселоною і знімальним майданчиком у Лісабоні – занадто виснажливо. Натомість Віктор не з чуток знає, що стосунки "на відстані" довго не живуть.

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