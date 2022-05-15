"Ми вже наслухалися цієї паніки. Зовсім не переживаємо. Ми зробили агенту Лєвандовскі пропозицію – він відхилив. Його право.

Головне, що в нього є контракт на наступний сезон, який потрібно виконати. Досить цих розмов! Жоден гравець не може бути важливішим за клуб" – сказав Кан про потенційний трансфер поляка.

Баварія підтвердила, що Лєвандовскі хоче покинути клуб – Барселона марить підписанням поляка

"Я щось чув, нібито наші суперники в наступному сезоні сподіваються відібрати в нас чемпіонство... Знаєте, що я їм скажу? "Забудьте!" – додав Олівер Кан.

Баварія вдесяте поспіль виграла Бундеслігу, зберігши домінування на внутрішній арені. Роберт Лєвандовскі виявив бажання змінити клуб, але Баварія його не відпускає до кінця контракту.

Баварія епічно відсвяткувала рекордне чемпіонство – Нойєр згадав про Україну, "пивний душ" для екс-лідера мюнхенців