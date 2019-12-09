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Заборона WADA щодо участі Росії на міжнародних змаганнях не торкнеться футболу, – почесний президент РФС Колосков

14:10 534 Читать на русском
Заборона WADA щодо участі Росії на міжнародних змаганнях не торкнеться футболу, – почесний президент РФС Колосков
В'ячеслав Колосков / Чемпионат

Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков прокоментував рішення WADA дискваліфікувати Росію від участі в міжнародних змаганнях.

"Чи поїде Росія на чемпіонат світу з футболу під своїм прапором? Туди треба ще вийти, а з приводу відбору сказати нічого не можу – реакції ФІФА ще немає.

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Щодо цієї теми треба міркувати акуратно, але я твердо переконаний, що футболу ці заборони не торкнуться. А на чемпіонаті Європи з футболу ми точно виступимо під своїм прапором", – зазначив Колосков у коментарі виданню Чемпионат.

Нагадаємо, що WADA вирішила дискваліфікувати Росію від участі на Олімпіадах та чемпіонаті світу з футболу впродовж чотирьох років.

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Теги
Росія Росія РФС В'ячеслав Колосков Антидопінгове агентство (WADA) Росія
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