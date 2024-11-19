"Та забийте ви вже на цього шакала. Виграв суд? Ну то й прапор йому в руки або краще в одне місце. Нехай тішиться своїми нагородами.

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Тимощук просто задовольнив свої амбіції, які нікому не потрібні. Це пропаща людина, про яку взагалі не треба згадувати. Він вже давно показав, що не є українцем.

Чому Лозанна стала на бік Тимощука? Напевно, у них є якісь критерії, по яких вони оцінюють ситуацію, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні. Але для України ясно одне: Тимощук – це зрадник. На цьому крапка. І не треба йому вже робити рекламу. Погана реклама – це також реклама. Мені навіть бридко згадувати про цю людину. Його вже не буде в Україні. Нехай іде за руським кораблем", – сказав Федецький у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, напередодні спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ.

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