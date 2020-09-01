"З одного боку радий, що майбутнім суперником нашої команди стане нідерландський клуб, однак є і негативний момент. На нас чекає важка гра. Побачимо, як вона пройде. Ми граємо вдома і це добре. Незважаючи на те, що уболівальників у цих іграх не буде, фактор домашнього поля все одно дає певну перевагу.

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Шанси команд? Їх визначити дуже складно. Історично Динамо більший клуб, але, думаю, що все одно шанси залишаються 50 на 50. Повернення у груповий етап Ліги чемпіонів – це наша найголовніша мета. Ми зробимо все, щоб знову бути там. Те, що нинішні ігри складаються з одного матчу, це ускладнює завдання для всіх. Є всього один шанс вийти далі, і ним потрібно скористатися. Як то кажуть, забий або помри", – цитує Соля видання Elfvoetbal.nl.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві. Початок матчу о 20:00.

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