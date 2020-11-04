"Це був фантастичний вечір для всіх нас. Звичайно, забивати голи можна лише в тому випадку, якщо у вас за спиною така сильна команда. Але ми працювали для цього у двох попередніх іграх", – цитує Плеа Bild.

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Зауважимо, що форвард Гладбаха Алассан Плеа став головним кривдником Шахтаря – його хет-трик допоміг Борусії М знищити "гірників" з рахунком 6:0 на НСК Олімпійський.

Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим, а от Борусія М завоювала лідерство. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

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