Перший півфінальний поєдинок Ліги Сеаренсе між клубами Ігуату та Сеара подарував шедевр.

Дуель відбулась напередодні. Все розпочалось з гола Гільєрме Кастільйо, який відкрив рахунок уже на 7 хвилині. Ігуату вдалось відігратись ще до перерви.

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Посприяло цьому неочікуване рішення Леонардо Перейри Дос Реїса. 23-річний центрфорвард впав у штрафному після боротьби з суперником, але не розгубився, коли м'яч опинився у його ногах. Він продемонстрував дива техніки та відзначився!

O Ceará acaba de tomar um GOL DE BICICLETA feito por um jogador que estava SENTADO (!!!) pic.twitter.com/TAZJbdTfja — Bruno Camarão (@brunocamarao) March 12, 2023

Більше голів колективи не забивали. Матч-відповідь, який визначить володаря путівки у фінал, відбудеться 18 березня о 21:00.

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