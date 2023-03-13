Бразильський форвард забив шедевр, лежачи на газоні: відео геніального рішення
Перший півфінальний поєдинок Ліги Сеаренсе між клубами Ігуату та Сеара подарував шедевр.
Дуель відбулась напередодні. Все розпочалось з гола Гільєрме Кастільйо, який відкрив рахунок уже на 7 хвилині. Ігуату вдалось відігратись ще до перерви.
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Посприяло цьому неочікуване рішення Леонардо Перейри Дос Реїса. 23-річний центрфорвард впав у штрафному після боротьби з суперником, але не розгубився, коли м'яч опинився у його ногах. Він продемонстрував дива техніки та відзначився!
Більше голів колективи не забивали. Матч-відповідь, який визначить володаря путівки у фінал, відбудеться 18 березня о 21:00.
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