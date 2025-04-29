Найкрасивіше місце, де побували: Сеул, зокрема королівські палаци – неймовірна краса.

Улюблений актор чи актриса: Він Дізель.

Бренд одягу для повсякденного стилю: Adidas.

Фобія: Немає.

"Постане питання – для чого?": Шандрук висловився про можливий вихід Вереса в єврокубки

Три речі, які точно взяли б на безлюдний острів: Воду, ніж, сірники.

Що найбільше цінуєте в людях: Щирість та доброту.

Найбільший штраф у житті: 5000 гривень – за те, що огризнувся тренеру.

На що витратили свою першу зарплатню у футболі: Не памʼятаю (Усміхається).

Стадіон мрії, де хотіли б пробити переможний пенальті: Камп Ноу.

Кого з голкіперів УПЛ найважче переграти сам на сам: Ні з ким ще не зустрічався один на один, але за відгуками колег – Нещерет.

Ліга чемпіонів чи чемпіонат світу – що для вас вище: ЧС.

Хто у Вересі має найкраще почуття гумору: Дахновський.

Найпам’ятніша перемога у кар’єрі: У дитинстві був турнір, який ми виграли – я тоді забив на останній хвилині.

Під керівництвом якого тренера хотіли б зіграти: Пеп Гвардіола.

Кумир: Мессі.

У якому чемпіонаті мрієте випробувати свої навички: Іспанія або Англія.

Курйоз або фейл на полі, який досі згадуєте: Можливо, один із останніх – коли ми з Назаренком штовхалися.

Топ-3 захоплення поза футболом: Відпочинок з друзями, відеоігри та великий теніс.

Нефутбольний талант: Кіберспорт.

Якби не футбол – яка професія була б вашою: Не знаю, якщо чесно (Усміхається).

Улюблена цитата або девіз по житті: Усе, що робиться, – робиться на краще, – сказав Годя для YeSport.

До слова, Дмитро цього сезону зіграв за основну та молодіжну команди Вереса 29 матчів, забив 1 гол та віддав 5 асистів.

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